Латвия поддержит введение санкций против отдельных должностных лиц Белоруссии

РИГА, 13 августа. /ТАСС/. Латвия на предстоящем заседании Совета по иностранным делам ЕС поддержит введение индивидуальных санкций против отдельных должностных лиц Белоруссии, ответственных за подавление протестов и фальсификацию президентских выборов в этой стране. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"С учетом того, что насилие против мирных протестующих в Белоруссии продолжается, с учетом нехватки политического диалога, завтра Латвия на Совете по иностранным делам ЕС поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Белоруссии, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов", - написал глава внешнеполитического ведомства Латвии у себя в Twitter.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.