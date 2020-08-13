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В Пекине заявили, что Помпео должно быть стыдно за ложь о Компартии и Китае

Ранее Госсекретарь США заявил, что Компартия Китая представляет для США более серьезный вызов, чем холодная война с СССР

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на регулярном брифинге предположил, что госсекретарь США Майкл Помпео должен испытывать чувство вины за распространение лжи о Китае и Коммунистической партии. Так он прокомментировал высказывание шефа американской дипломатии о том, что Компартия Китая представляет для США более серьезный вызов, чем холодная война с СССР.

"Господин Помпео приносит с собой и распространяет там политический вирус и дезинформацию везде, куда бы он ни поехал. И сразу после его визита в Чехию нашему посольству там пришлось сделать многое, чтобы зачистить плоды его плохого влияния", - указал он. "Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить вас об одном одолжении. Может быть, вы сможете спросить господина Помпео о том, совсем ли он не чувствует вины за то, что он так одержимо изо дня в день повторяет неприкрытую ложь", - отметил дипломат.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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