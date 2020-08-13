Алиев обсудил с Путиным поставки военных грузов в Армению

БАКУ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 12 августа, выразил обеспокоенность Баку в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Алиева.

"Ильхам Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, поставленных сразу после произошедших боестолкновений на армяно-азербайджанской границе (в июле - прим. ТАСС) из России в Армению с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркмении и Ирана, превысил 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель его телефонного звонка - прояснить этот вопрос", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Алиев "довел до внимания президента России, что интенсивность поставок грузов военного назначения из России в Армению после 17 июля по сегодняшний день, по завершении боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, вызывает беспокойство и серьезные вопросы у азербайджанской общественности".

Отмечается, что в ходе разговора, который состоялся по инициативе азербайджанской стороны, стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению азербайджано-российского партнерства во всех сферах.

В среду вечером в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе разговора двух лидеров состоялся обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. В пресс-службе добавили, что с российской стороны была подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности.