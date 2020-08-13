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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Зеленский считает, что протесты в Белоруссии не повлияют на работу контактной группы

Президент Украины напомнил, что ближайшая встреча запланирована на 18 августа

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Протестные акции в Белоруссии не повлияют на работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе Киевской области.

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"Что касается заседания Контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится, встреча планируется самая ближайшая на 18 августа", - сказал президент. Его выступление транслировал телеканал "Украина 24".

Несколько последних месяцев встречи участников контактной группы, которые ранее проходили в Минске, в связи с пандемией коронавируса проходят в формате видеоконференции.

Зеленский отметил, что на этой встрече украинскую делегацию будет возглавлять новый полпред - экс-президент страны Леонид Кравчук. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы "продления режима тишины" на линии соприкосновения, а также обмена пленными. "Мы в ОБСЕ передали новый список, ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек", - сказал Зеленский. Киев ожидает согласованный список от противоположной стороны, после чего ОБСЕ сможет "технически определиться" насчет того, когда такой обмен может произойти, добавил он.

Среди других тем заседания вопросы безопасности и разминирования, проинформировал украинский президент.

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БелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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