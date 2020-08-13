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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Польский евродепутат предлагает ввести за события в Белоруссии санкции против России

Яцек Сариуш-Вольский считает, что "если нейтрализовать роль российского вмешательства, то белорусы сами смогут справиться со строительством демократии"

ТАСС, 13 августа. Польский депутат депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России за события в Белоруссии.

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"Евросоюз мог сделать, и Польша могла бы предложить это - принять санкции не против Белоруссии, а против России", - заявил он в среду в эфире программы Польского радио "Сигналы дня".

"Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, я полагаю, что белорусы сами смогут справиться со строительством демократии", - сказал евродепутат.

По его мнению, в настоящее время внимание Евросоюза направлено на регион Средиземного моря, и ЕС "повернут спиной к своему собственному восточному флангу и <...> мало интересуется тем, что происходит за границами союза".

Теги
БелоруссияРоссияПольшаПрезидентские выборы в БелоруссииПротесты в Белоруссии после выборов президента
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