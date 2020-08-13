СМИ: ВС Пакистана сообщили об отражении кибератаки со стороны Индии

ТАСС, 13 августа. Вооруженные силы Пакистана заявили об отражении мощной индийской кибератаки на сотовые телефоны пакистанских военных и чиновников госучреждений. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India.

"Пакистанская контрразведка зафиксировала взлом спецслужбами Индии сотовых телефонов и других средств связи военнослужащих и чиновников правительственных учреждений Пакистана, - цитирует издание заявление управления по общественным связям Межведомственной разведки Пакистана (ISI). - Пакистанская армия приняла надлежащие меры для предотвращения новых индийских кибератак".

Подразделения ВС Пакистана, отвечающие за кибербезопасность, направили всем госучреждениям рекомендации об обеспечении безопасности средств связи. "Против нарушителей установленных правил кибербезопасности будут приняты строгие меры", - говорится в уведомлении ISI.

Индия в свою очередь также принимает меры против кибератак из Пакистана и использования его спецслужбами соцсетей в разведывательных целях. С 15 июля всем индийским военнослужащим и сотрудникам полиции запрещено пользоваться сетями Facebook, Instagran и Twitter.