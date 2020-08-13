ООН проведет Конгресс по предупреждению преступности в марте 2021 года в Киото

ВЕНА, 13 августа. /ТАСС/. Четырнадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию пройдет 7-12 марта в Киото в Японии. Об этом сообщили в четверг в отделении ООН в Вене, где расположено Управление ООН по наркотикам и преступности.

"Генеральная Ассамблея ООН официально определила эти даты, которые были рекомендованы Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, выступающей подготовительным органом Конгресса по преступности. 6 марта 2021 года пройдут консультации перед Конгрессом", - говорится в заявлении информационной службы отделения ООН в Вене.

Изначально Конгресс должен был пройти в Киото 20-27 апреля 2020 года, но он был отложен из-за пандемии.

Конгресс ООН по предупреждению преступности проводится один раз в пять лет с 1955 года. Он является крупнейшим в мире и наиболее представительным форумом в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Представители органов власти, межправительственных организаций и гражданского общества принимают в нем участие для обмена опытом и выявления новых тенденций и проблем.