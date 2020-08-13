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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске

За Александра Лукашенко отдали голоса 64,49% избирателей. За Светлану Тихановскую - 14,92%
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© Максим Гучек/БелТА/ТАСС

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

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Согласно опубликованным на сайте данным, Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов. Андрей Дмитриев набрал 1,93%, Анна Канопацкая - 3,2%, Сергей Черечень - 2,05%. Против всех в столице проголосовали 10,01% избирателей.

Наибольшую поддержку Лукашенко получил в Могилевской области - 88,06% голосов. Ранее сообщалось, что всего по предварительным данным он получил 80,08% голосов, Тихановская - 10,09%.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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