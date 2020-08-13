МИД Эстонии заявил о задержании гражданина этой страны в ходе протестов в Белоруссии

ТАЛЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Гражданин Эстонии задержан в Белоруссии в ходе акций протеста против результатов президентских выборов. Об этом сообщил в четверг глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Белорусские власти задержали гражданина Эстонии, - сказал он в ходе пресс-конференции. - МИД направил ноту в посольство Белоруссии".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Тихановская покинула страну и со вторника находится в Литве.