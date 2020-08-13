Парламент Ливана принял прошения об отставке от семи депутатов

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Парламент Ливана принял в четверг прошения об отставке от семи депутатов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как отмечает телеканал, изначально подали в отставку восемь членов парламента, один из депутатов позже отозвал свое прошение. Партии и политические блоки, к которым относятся депутаты, не указываются.

Кроме того, на заседании в четверг парламент одобрил введение режима чрезвычайного положения в Бейруте, объявленный правительством Ливана после взрыва в столичном порту.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

С 8 августа в Бейруте проходили массовые демонстрации, впоследствии переросшие в беспорядки. Протестующие обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования взрыва, произошедшего в порту. На этом фоне 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства.