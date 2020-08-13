Чехия считает несущественными утверждения о кибертатаках России и Китая на объекты Запада

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. Чехия является суверенным государством и развивает стандартные отношения с Россией и Китаем и в Праге, исходя из этого, рассматривают как несущественно влияющие на данный процесс утверждения, связывающие эти державы с кибератаками на объекты Запада. Об этом заявил в четверг в интервью газете Mlada fronta DNES чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

"Общепризнанно [на Западе], что за кибератаками [на объекты Запада] стоят Китай и Россия, но есть ли этому какие-то доказательства или нет, я не знаю, - отметил политик. - Я посетил центр НАТО в Эстонии, и эксперты говорили, что Китай таким образом [кибератаками] хочет собирать [секретную] информацию, а Россия старается все развалить, но для нас это [такие утверждения] несущественны. Мы суверенное государство и относимся к этим странам совершенно стандартно, как и все остальные [государства]".

Реализуя политику Чехии по отношению к России и Китаю, Бабиш учитывает прежде всего чешские интересы. Так же поступает, как подчеркнул премьер, и президент республики Милош Земан.

"Я и чешский президент боремся за чешские интересы. Ими являются то, чтобы граждане имели работу, наши компании производили товары и экспортировали, чтобы не было безработицы. [Ими являются] бизнес и хорошие международные экономические отношения", - сказал Бабиш.

Чешские премьер также сообщил, что на состоявшейся в среду в Пражском граде встрече Земана и госсекретаря США Майкла Помпео глава государства высказался за развитие сотрудничества мировых держав в борьбе с международным терроризмом.

"Господин президент говорил, что [мировые] державы не должны были бы развивать между собой неприязнь, а объединиться в борьбе с общим врагом - международным терроризмом", - подчеркнул Бабиш.