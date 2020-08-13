МИД Венгрии призвал ЕС не исключать Белоруссию из "Восточного партнерства"

ВЕНА, 13 августа. /ТАСС/. Решения ЕС в отношении властей Белоруссии должны быть построены на диалоге и не исключать участия страны в программе "Восточного партнерства". Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook .

По словам министра, он провел переговоры с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, с которым у него сложилось единое мнение о событиях в Белоруссии. "Мы заинтересованы в основанных на диалоге решениях ЕС, которые не мешают построению будущих отношений между Белоруссией и Евросоюзом и не отвергают программу "Восточного партнерства", - написал Сийярто.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства и подала жалобу в Центризбирком.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и других городах республики начались мирные массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.