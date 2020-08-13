Жители двух городов подконтрольного Киеву Донбасса подали в суд из-за отмены выборов

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Жители городов Авдеевка Донецкой области и Северодонецка Луганской области Украины подали в Шестой апелляционный административный суд иски о грубом нарушении своих прав Центральной избирательной комиссией, которая отменила местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"ЦИК фактически лишил жителей Донецкой и Луганской областей законных прав на участие в местном самоуправлении. Учитывая антиконституционный характер такого решения, жители Донбасса требуют признать постановление ЦИК незаконным и немедленно его отменить", - отметила ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заверила, что "окажет гражданам всю возможную политическую и юридическую поддержку в защите конституционных прав". "Борьба за украинскую демократию только начинается. Если украинские суды под давлением власти откажут нашим согражданам в их законных требованиях, то партия поможет людям отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Вместе мы защитим украинскую демократию и не допустим того, чтобы Украина скатилась к диктатуре", - заявила ОПЗЖ.

ЦИК отменила выборы

Центральная избирательная комиссия Украины 8 августа отменила очередные местные выборы на части подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года. Речь идет о 10 объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми - Луганской. В Донецкой области это Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Ольгинская, Угледарская, Мирненская, Сартанская, Авдеевская, Марьинская и Очеретинская общины. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской общин.

В ЦИК объяснили невозможность проведения выборов близостью этих районов к линии разграничения.

Власть боится проиграть выборы

Глава политсовета ОПЗЖ, депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что власть отменила местные выборы из-за боязни проиграть их. "Центральная избирательная комиссия отменила выборы в 18 объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, прикрываясь невозможностью обеспечить безопасность граждан. Реальная же причина заключается в том, что [президент Владимир] Зеленский и его окружение понимают: они с треском проиграли бы выборы в этих общинах", - отметил Медведчук.

ОПЗЖ официально обратилась к странам - членам G7 и демократического международного сообщества с призывом выступить с осуждением украинской власти. В партии считают, что решение властей объясняется одним - "стремлением правящих политических сил сохранить свою власть, даже путем нарушения международного права и украинского законодательства".

Между тем, как обращает внимание международного сообщества оппозиция, на этих территориях в 2019 году в значительно более сложных условиях вооруженного конфликта прошло голосование на очередных выборах президента Украины и внеочередных выборах в Верховную раду. "В связи с достижением соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта на востоке Украины в настоящее время ситуация является более благоприятной для обеспечения всех предусмотренных международными соглашениями и конституцией Украины прав граждан", - уверены в ОПЗЖ.