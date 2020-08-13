МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Задержанных во время акций протеста в Белоруссии начали выпускать из изоляторов временного содержания. Об этом свидетельствуют списки, которые в четверг публикует правозащитный центр "Весна" в специально созданном Telegram-канале, а также сообщения ранее задержанных граждан.

Так, из СИЗО в Жодине под Минском ночью были выпущены более 150 человек, несколько десятков человек вышли из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске. Их встречают волонтеры, отвозят домой, оказывают другую помощь. Также освобождают некоторых задержанных и в других городах. Как отмечают правозащитники, пока не ясно, связано ли это с тем, что белорусские изоляторы окончательно переполнены, или есть другие факторы. В МВД пока ситуацию не комментируют.

Сообщается также, что в Минске создан волонтерский штаб для помощи адвокатам в обеспечении юридической помощи всем нуждающимся гражданам.

Как рассказал корреспонденту ТАСС один из отпущенных участников акции протестов в Минске 11 августа частный предприниматель, в СИЗО на Окрестина камеры переполнены. Так в камерах, предусмотренных на пять человек, находятся в два, а то и три раза больше задержанных, обращаются с ними жестко, передачи не принимаются. По свидетельству очевидцев, от ЦИП Окрестина сейчас отъезжают три автозака с освобожденными людьми.