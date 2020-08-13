Боррель призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Белоруссии с ЕС.

"Белоруссия: насилие должно прекратиться и политический режим должен измениться. Серьезные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией", - написал он в своем официальном блоге, который публикуется на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Ситуация в Белоруссии стала вопросом, вызывающим серьезную озабоченность. Александр Лукашенко и власти Белоруссии должны прекратить репрессии против белорусского народа и начать переговоры с широким обществом. В течение последних месяцев белорусы ясно продемонстрировали, что они жаждут демократии и прав человека", - написал Боррель.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, проведут экстренную видеоконференцию, на которой обсудят, в частности, ситуацию в Белоруссии. В среду в МИД Польши сообщили, что встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет по инициативе польской стороны. Главной темой предстоящей видеоконференции в польском МИД назвали ситуацию в Белоруссии.

Во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел от лица глав МИД всех 27 стран Евросоюза опубликовал заявление, в котором говорится, что ЕС не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за полицейское насилие.