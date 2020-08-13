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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Минске растет число участников акции солидарности с протестующими

Митингующие выстраиваются вдоль проспектов и улиц, выражая тем самым протест против итогов выборов и неправомерного применения силы в отношении участников акций

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Число участников акции солидарности с протестующими против признания результатов выборов и задержанными, которая проходит в четверг в Минске, растет.

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Как передает корреспондент ТАСС, к акции присоединяются все больше людей в различных районах белорусской столицы. Митингующие выстраиваются вдоль проспектов и улиц, выражая тем самым протест против итогов выборов и неправомерного применения силы в отношении участников акций. В цепях солидарности можно увидеть представителей различных профессий - врачей, работников IT-сектора, представителей науки и культуры.

Показательным стало выступление хора на ступенях Белгосфилармонии в центре Минска. Его участники исполнили классические произведения, в руках они держали буквы, составив которые, можно было прочитать: "У меня украли голос".

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
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