Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска в другое место

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Белоруссия ранее предоставила возможности и условия для работы в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, но если такая возможность исчезнет, то будут вестись поиски другой площадки. Об этом заявил полпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

"Белоруссия <...> предоставила нам возможность и условия, чтобы мы там работали. И [мы рассчитываем] когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место", - сказал он.

Кравчук ответил так на вопрос о том, может ли быть заменена переговорная площадка из-за акций протестов, которые проходят в Белоруссии. По его словам, для организации переговорного процесса "можно взять нейтральное государство", например Швецию. "Мы можем их попросить. Это возможно", - добавил он.

Экс-президент отметил, говоря о ситуации с протестами в Белоруссии, что этот вопрос решит сам белорусский народ и что Киев не может вмешиваться во внутренние дела этой страны.