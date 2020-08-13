Wargaming опроверг информацию об эвакуации сотрудников из офиса в Минске

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Белорусский разработчик игр Wargaming опроверг сообщения Telegram-каналов об эвакуации сотрудников из офиса в Минске.

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"Эвакуации нет. Мы работаем из дома", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

Ранее в четверг неизвестные вооруженные люди заблокировали минские офисы "Яндекса" и офис Uber (в Белоруссии бренд агрегатора принадлежит "Яндексу"). В пресс-службе компании сообщили, что выясняют подробности происходящего.

Wargaming - крупный белорусский разработчик игр, создатель популярной игры World of Tanks.