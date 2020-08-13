Канцлер Австрии призвал провести расследование гибели демонстрантов в Белоруссии

ВЕНА, 13 августа. /ТАСС/. Гибель демонстрантов в Белоруссии должна быть расследована независимой стороной. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы осуждаем события в Белоруссии и насильственные действия против демонстрантов в эти дни. Арестованные должны быть немедленно освобождены, гибель демонстрантов должна быть быстро и полностью расследована независимой стороной. Нужна четкая реакция ЕС", - написал Курц в Twitter.

Ранее МВД Белоруссии сообщало только об одном погибшем в ходе беспорядков. Как заявили в ведомстве, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке.

11 августа МИД Австрии призвал власти Белоруссии прекратить насилие и разблокировать интернет, а также заявил о необходимости пересмотра отношений ЕС и Минска.

МИД Австрии 10 августа заявил, что Вена осуждает насилие после выборов президента Белоруссии, которые не отвечали международным стандартам и рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Австрия при этом призвала белорусские власти немедленно освободить всех активистов, правозащитников и журналистов, задержанных по политическим мотивам. В канцелярии президента Австрии сообщили, что глава государства Александер Ван дер Беллен не будет направлять поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко, которого австрийские власти принимали с визитом в Вене в ноябре 2019 года.