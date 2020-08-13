Минюст Украины заявил об отсутствии законных оснований для запрета ОПЗЖ и "Партии Шария"

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины не видит законных оснований для запрета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и политсилы украинского блогера и журналиста Анатолия Шария. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Минюст не планирует обращаться с исками о запрете этих партий до появления для этого оснований, установленных законом. Сейчас таких оснований нет", - сказал министр изданию "Страна".

Ранее Общественный совет при Минюсте рекомендовал ведомству инициировать запрет этих партий. По словам Малюськи, совет "не является частью или органом Минюста", поэтому его рекомендации не являются обязательными.

30 июля представители ряда националистических объединений Украины направили обращение в Общественный совет при Минюсте с требованием отменить регистрацию ОПЗЖ и "Партия Шария". Тогда же они направили иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Минюст запретить "Партию Шария". Суд принял этот иск к рассмотрению, но решения пока не вынес.

Блогер Шарий с 2014 года критикует политику, проводимую украинской властью. В 2019 году он пытался привести партию своего имени в парламент Украины, однако ЦИК отказал ему в регистрации, так как он не жил постоянно последние пять лет на Украине, что является обязательным условием по закону. Украинские националисты регулярно открыто выступают против деятельности партии Шария, в связи с чем проводят акции протеста и совершают нападения на офисы и представителей организации.