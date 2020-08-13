Помпео: США не определились с ответом на намерение Тайваня начать торговые переговоры

БЛЕД /Словения/, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут дать конкретный ответ на намерение Тайваня начать переговоры по соглашению о свободной торговле. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

"Мы пытаемся определиться, как действовать в этом вопросе, - сказал госсекретарь США, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление главы администрации Тайваня Цай Инвэнь о желании начать переговоры с США о заключении договора о свободной торговле. - Конкретного ответа у меня сегодня нет. Но я внимательно следил за поездкой секретаря на Тайвань министра [здравоохранения и социальных служб США Алекса] Азара, где у него были полезные дискуссии о том, как можно снизить риски, вытекающие не только из этой пандемии, но и из возможных новых пандемий".

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций. Соединенные Штаты в начале августа впервые за последние шесть лет направили на Тайвань официальную делегацию на министерском уровне. Первый за многие годы визит на Тайвань министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара стал самым высоким по уровню официальным контактом за несколько десятилетий между Вашингтоном и Тайбэем. Несколько дней спустя, 12 августа, глава администрации Тайваня выразила намерение начать переговоры с Вашингтоном по торговому договору.