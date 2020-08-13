В Кишиневе прошел пикет в поддержку демонстрантов в Белоруссии

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Несколько десятков человек в четверг пришли к посольству Белоруссии в Кишиневе в знак солидарности с протестующими в Минске и других городах страны против объявленных предварительных результатов президентских выборов. Организатором выступила молдавская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства, передает корр. ТАСС.

Демонстранты пришли с транспарантами к зданию посольства, где попытались передать декларацию, однако никто из дипломатов к ним не вышел.

В Facebook платформа также распространила свою позицию, где разделяет обеспокоенность, выраженную ЕС, США, ОБСЕ и рядом других организаций по поводу ситуации в Белоруссии. "Мы глубоко потрясены агрессией правоохранительных органов и внутренних войск против народа Белоруссии и осуждаем преследования и произвольные задержания политической оппозиции и мирных демонстрантов. Призываем правительство Белоруссии прекратить все акты насилия", - отмечается в нем.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в ряде других городов республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны более шести тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.