Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели одного из протестующих

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Представители посольств ряда европейских стран возложили в четверг цветы на месте гибели одного из манифестантов в Минске. В район метро "Пушкинская", где произошла трагедия, прибыли около 20 дипломатов. Их окружило большое число собравшихся здесь людей, которые благодарили дипработников за проявление солидарности.

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В настоящее время на площади собралось более 1 тыс. человек, у многих в руках цветы, большое количество букетов прикреплено к металлическим оградам.

Ранее МВД Белоруссии сообщало о погибшем в ходе беспорядков. Как заявили в ведомстве, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке.