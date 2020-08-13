Фронт Национального спасения Белоруссии объявил сбор материалов для суда над Лукашенко

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Фронт Национального спасения Белоруссии, о создании которого накануне заявил незарегистрированный ЦИК кандидатом в президенты Валерий Цепкало, объявил о сборе материалов для подачи в суд на действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале организации.

"У нас имеется договоренность с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения Лукашенко А.Г. в Международном Суде в Гааге. Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу с перечислением норм белорусского и международного законодательства, которые нарушил гражданин Лукашенко. Они могут включать в себя статьи уголовного кодекса Белоруссии, - говорится в сообщении. - А также перечень нарушений международных соглашений, участником которых является Белоруссия".