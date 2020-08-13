Члены белорусской диаспоры устроили бессрочную голодовку у представительства ЕС в Варшаве

ВАРШАВА, 13 августа. /ТАСС/. Несколько активистов, не согласных с результатами состоявшихся в Белоруссии президентских выборов и политикой действующих белорусских властей, устроили бессрочную голодовку у представительства Европейского парламента и Европейской комиссии в центре польской столицы. Акция началась в четверг и, по словам организаторов, будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Молодые люди разбили у здания палатку и стоят с плакатами, требуя, чтобы ЕС ввел санкции против белорусских властей, и собирая подписи у прохожих к петиции с аналогичными требованиями. Как рассказал в разговоре с ТАСС Максим Чернявский, выступивший главным организатором акции протеста, эта петиция будет передана европейским чиновникам.

"Я сегодня очень хотел бы быть в Белоруссии и принимать участие в протестах там. Но я не могу этого сделать, потому что, если приеду, меня сразу же арестуют", - сказал он, пояснив, что был вынужден покинуть свою страну в 2011 году из-за репрессий за организацию в Белоруссии протестов.

По его словам, на данный момент голодовку объявили двое. Еще несколько человек присоединятся вечером. "Мы будем голодать до результата", - указал организатор, назвав три условия прекращения этой акции: "либо ЕС введет санкции против Лукашенко, либо белорусский народ прогонит его с нашей земли, и уже не нужно будет вводить санкции, либо мое состояние здоровья ухудшится настолько, что карета скорой помощи заберет меня в больницу".

"Я решил объявить голодовку под представительством Евросоюза, чтобы ЕС ускорил свои действия и ввел суровые санкции против режима Лукашенко. Мы знаем, что ЕС это сделает, но обычно это занимает у них много времени из-за бюрократии. Поэтому я здесь, чтобы мотивировать чиновников ускорить этот процесс", - добавил Чернявский.

Как подчеркнули организаторы, акция протеста официально зарегистрирована. Полиция не препятствует происходящему, наблюдая со стороны за соблюдением масочного режима. Владельцы здания, у которого проходит акция, выразили поддержку протестующим и разрешили вечером показать на фасаде здания кадры происходящего в последние дни в Белоруссии.