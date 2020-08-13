Глава МИД ФРГ считает нужным усилить давление на власти Белоруссии

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что нужно усиливать давление на Белоруссию, чтобы власти республики обеспечивали гражданские свободы. С соответствующим заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции после встречи с коллегой из Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"В Европе XXI века неприемлемы задержания мирных демонстрантов и журналистов", - сказал он. Именно поэтому "нужно будет продолжать повышать давление" на белорусские власти, добавил министр.

Он напомнил, что в пятницу состоится видеоконференция с участием глав МИД стран ЕС, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в республике. По словам Мааса, в свете актуальных событий "нужно будет говорить и о теме санкций". "Надеюсь, что завтра во время заседания будет найдено совместное решение", - добавил министр. "Призываем Белоруссию придерживаться международных обязательств в контексте гражданских и журналистских свобод, а также свободы выражения мнений", - сказал Маас.

В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Правительство ФРГ не считает, что результат президентских выборов в Белоруссии был достигнут демократическим путем. Официальный Берлин полагает, что голосование не соответствовало "минимальным стандартам демократических выборов".