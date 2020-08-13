Вильнюс ждет ответ Минска на план Литвы, Латвии и Польши по выходу из кризиса в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Вильнюс ожидает ответа руководства Белоруссии на план Литвы, Латвии и Польши по разрешению кризиса, вызванного протестами в связи с результатами президентских выборов 9 августа. Об этом во время встречи с представителями неправительственных организаций Белоруссии заявил в четверг президент балтийской республики Гитанас Науседа, сообщила журналистам его советник по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Мы хотели бы как можно быстрее получить реакцию на предложение по деэскалации ситуации", - изложила она позицию Науседы. Если такой реакции не последует, Вильнюс, по словам советника, "предпримет другие действия и использует иные инструменты".

Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов выборов, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. "Эти предложения переданы Белоруссии по дипломатическим каналам", - сказала Скайсгирите.

Как отметила советник, Литва вместе со всем ЕС считает состоявшиеся 9 августа выборы недемократическими, непрозрачными и несвободными. "Признание их результатов было бы неадекватным шагом", - сказала она.

По предварительным данным ЦИК, на выборах действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком. Во вторник Тихановская выехала в Литву, где сейчас находится в 14-дневной самоизоляции по коронавирусу, обязательной для прибывших из Белоруссии.