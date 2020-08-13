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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Варшаве считают, что ситуацию в Белоруссии нельзя решить без участия России

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал происходящие события "самым серьезным кризисом у границ ЕС за последнее время"

ТАСС, 13 августа. Ситуацию в Белоруссии нельзя решить без участия России. Об этом заявил в четверг замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью британскому телеканалу Sky News.

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"Мы сознаем, что решить этот кризис, игнорируя Россию, нельзя, поскольку Россия показывает, что у нее есть интересы в соседних странах и поэтому какое-либо реальное решение должно это учитывать", - сказал дипломат, добавив, что самым главным является предоставление самим белорусам возможности, чтобы "они сами приняли решение".

По мнению Яблоньского, происходящие в настоящее время в Белоруссии события являются "самым серьезным кризисом у границ ЕС за последнее время".

"Мы не можем этого [событий в Белоруссии] игнорировать, это большой тест для ЕС, будем ли мы способны взять инициативу и разрешить его [кризис], помочь белорусам разрешить его", - сказал дипломат.

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