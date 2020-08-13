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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Тысячи людей выходят на улицы Минска

Усиленные наряды сил правопорядка стянуты в четверг к зданию администрации президента Белоруссии, передает корреспондент ТАСС
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Все большее число людей выходит в эти часы на улицы белорусской столицы. Как передает корреспондент ТАСС, люди заполняют улицы не только в центре Минска, но и в спальных районах. Только в районе метро "Пушкинская", где погиб один из участников акции протеста, собрались уже не менее 3 тыс. человек с цветами в руках.

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Движение в городе нигде не перекрывалось.

С утра в городе начались мирные акции солидарности с протестующими против признания результатов воскресных выборов. С того времени их число только нарастает. Многие минчане подъезжают к ним на машинах, чтобы раздать воду и шоколад и другие продукты. Корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как в районе старого Червенского рынка один из волонтеров раздал людям несколько килограммов конфет.

Усиленные наряды сил правопорядка стянуты в четверг к зданию администрации президента Белоруссии в центре Минска. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, там находится примерно 12 автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона демонстрантов. Корреспондент ТАСС также видел наряды силовиков с собаками.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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