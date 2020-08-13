Сербский дипломатический источник подтвердил факт задержания посла Азербайджана в Белграде

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Посол Азербайджана в Сербии Эльдар Хасанов задержан в Белграде. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг сербский дипломатический источник.

"Информация подтвердилась", - заявил источник, добавив, что причиной задержания стал "денежный вопрос".

В свою очередь отдел общественных связей Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана указал, что "в ходе финансовых проверок были выявлены обоснованные подозрения в нецелевом использовании послом Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдаром Гасановым значительной суммы бюджетных средств и других нарушениях закона". "В рамках проводимого расследования Эльдар Гасанов задержан в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ.

Отмечается, что в настоящее время оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

Эльдар Хасанов занимал пост генпрокурора Азербайджана в 1995-2000 годах. В начале июля СГБ провела антикоррупционную операцию в МИД Азербайджана, в рамках которой по обвинению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве был арестован ряд высокопоставленных чиновников, в том числе начальник управления делами внешнеполитического ведомства Фархад Моллазаде и начальник консульского управления МИД республики Фаик Багиров.