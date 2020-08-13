Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против любой агрессии в Восточном Средиземноморье

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Израиль со всей серьезностью относится к любой агрессии в Восточном Средиземноморье со стороны кого бы то ни было, включая Турцию. Об этом сказал в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Иерусалиме с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) серьезно относимся к любой агрессии со стороны кого бы то ни было, в том числе Турции, в Восточном Средиземноморье", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. Премьер обозначил в качестве "первого направления" "большой дружбы" между Израилем и Грецией "общие геополитические интересы двух демократий в Восточном Средиземноморье" и добавил, что обе страны нацелены на "дальнейшее расширение экономических связей и, конечно же, туристических и деловых связей".

12 августа официальный представитель МИД еврейского государства Лиор Хайат написал в Twitter, что "Израиль внимательно следит за растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье" и "выражает свою полную поддержку и солидарность с Грецией" в вопросах ее "морских зон и права на делимитацию своей исключительной экономической зоны".

Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов". По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.