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Двух задержанных в Минске поляков освободят 13 августа

Им предстоит выплатить штрафы, сообщили польские дипломаты, работающие в столице Белоруссии

ТАСС, 13 августа. Два гражданина Польши, задержанные во время беспорядков в Минске, уже в четверг выйдут на свободу. Об этом Польскому агентству печати сообщили польские дипломаты, работающие в столице Белоруссии.

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"Два гражданина Польши, которых мы разыскивали, были приговорены к штрафам в размере 600 и 900 белорусских рублей", - сообщил представитель польского консульства, добавив, что уже 13 августа они выйдут на свободу. Имена и фамилии этих польских граждан не сообщаются. Известно лишь, что один из них является фоторепортером, а другой приехал в Белоруссию навестить свою девушку.

Во вторник сообщалось, что в Белоруссии были задержаны трое польских граждан. В среду стало известно еще об одном задержанном польском гражданине. "Мы по-прежнему разыскиваем двух наших соотечественников", - сообщили в консульстве.

В среду Союз польских журналистов (СПЖ) объявил об исчезновении в Белоруссии известного польского фотографа Витольда Добровольского. Является ли он тем фоторепортером, которого должны освободить 13 августа, не сообщается.

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БелоруссияПольшаПротесты в Белоруссии после выборов президента
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