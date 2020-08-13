В Пентагоне заявили, что РФ играет ключевую роль в удержании Мадуро у власти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Россия играет ключевую роль в вопросе удержания у власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение высказал в четверг глава Южного командования (USSOUTHCOM) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая на организованной вашингтонским Атлантическим советом видеоконференции.

"Российское влияние играет ключевую роль в удержании у власти Мадуро. Я с тревогой наблюдаю за тем, что Россия делает в Венесуэле с точки зрения военнослужащих и распространения дезинформации", - утверждал глава командования, в сферу ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн

По его версии, "Россия, Куба в большей степени Иран и в меньшей Китай представляют вызовы для достижения международного единства в урегулировании кризиса в Венесуэле". Фоллер призвал ужесточить введенные ранее против Боливарианской Республики финансовые ограничения, чтобы Каракас не смог уклоняться от действующих санкций. "Уклонение от санкций является естественным продолжением той тактики, которую Мадуро использует для зарабатывания денег", - полагает генерал.

"Мы работаем, чтобы разрушить центр притяжения вокруг Мадуро с целью разбить его удушающую хватку, которой он держит венесуэльский народ", - сказал Фоллер. Он добавил, что результаты усилий США "по решению проблемы в Венесуэле не такие, как хотелось бы".

Укрепление связей с Ираном

В видеоконференции также приняла участие заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти. "Не имея возможности полагаться на своих более традиционных союзников, таких как Россия, Куба или Китай, режим Мадуро действует схожим образом в отношении Ирана, - утверждала она. - Дипломатическое пространство с его традиционными союзниками сокращается". Венесуэла, по версии дипломата, отправила Ирану золото на $500 млн в обмен на поддержку Ирана и энергоресурсы. Она не привела доказательств своих слов.

При этом Филипетти призвала страны Европы оказать США помощь в ситуации вокруг Венесуэлы. "Это не то, что Соединенные Штаты могут сделать в одиночку, это не то, что венесуэльский народ может сделать в одиночку. Нам действительно нужно, чтобы наши европейские партнеры взялись за дело и присоединились к нам в этих усилиях", - сказала она.

По версии заместителя помощника госсекретаря, намеченные на декабрь выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы "будут сфальсифицированы". "Это ясно сейчас, и это было ясно еще несколько месяцев назад, - считает дипломат. - У вас не может быть частично свободных выборов. Либо выборы свободные, либо нет".

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фантазиями слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что в Москва и Пекин отдаляются от Венесуэлы.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.