Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Это следует из совместного заявления двух стран, а также США, опубликованного в четверг американским президентом Дональдом Трампом на его странице в Twitter.

Согласно документу, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено мирным планом Трампа. "По итогам этого дипломатического прорыва и по поддержанной ОАЭ просьбе президента Трампа, Израиль приостановит объявление суверенитета над районами, которые перечислены в плане "Видение мира" президента [США], и сконцентрирует сейчас свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире", - отмечается в заявлении. В рамках соглашения стороны также намерены "продолжать свои усилия" в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта и сотрудничать в сфере разработки вакцины от нового коронавируса.

Помимо этого, делегации Израиля и ОАЭ намерены в ближайшие недели провести встречу для заключения ряда двусторонних соглашений, в частности, в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения.

Как передал телеканал Al Arabiya, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что обе страны разработают дорожную карту для начала сотрудничества между двумя государствами.

Наследный принц подчеркнул, что его переговоры с президентом США и премьер-министром Израиля "привели к тому, что будет остановлено [дальнейшее] присоединение палестинских земель к Израилю".