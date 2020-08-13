Американский журналист Боб Вудворд готовит новую книгу о Трампе

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американский журналист, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд готовит к изданию новую книгу, посвященную президенту США Дональду Трампу. Информация об этом приводится в четверг на сайте издательского дома Simon & Schuster.

Согласно опубликованным данным, книга Вудворда будет называться "Ярость" (Rage), она готовится к публикации 15 сентября текущего года. Согласно предоставленному на сайте издательства описанию, автор намерен продемонстрировать читателям, что действия Трампа в условиях пандемии нового коронавируса, экономического спада и протестов против расового неравенства в 2020 году "продиктованы инстинктами, привычками и манерами, которые он выработал в первые три года своего президентства".

В издательстве подчеркивают, что книга Вудворда будет строиться на "сотнях часов" интервью, которые он провел как с самим Трампом, так и с приближенными к нему людьми. Кроме того, автор ознакомился с личными записями, письмами, конфиденциальными и прочими документами, имеющими отношение к самому Трампу или проводимой им политике.

Отмечается, что автору удалось получить в свое распоряжение 25 писем из личной переписки лидера Белого дома с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. В них лидер КНДР якобы говорит, что его связь с Трампом напоминает ему отношения героев "фантастического кино".

В сентябре 2018 года Вудворд выпустил свою первую книгу о Трампе, которая называлась "Страх. Трамп в Белом доме" (Fear: Trump in the White House), к настоящему моменту она продана тиражом более 2 млн копий. В ней автор, ссылаясь на множество интервью с бывшими и действовавшими на тот момент сотрудниками Белого дома, рассказывает о достаточно неприглядных нравах, царящих в администрации Трампа. В Белом доме книгу назвали сборником "сфабрикованных историй" в изложении "недовольных экс-сотрудников, которые хотят выставить президента в плохом свете".

Боб Вудворд получил известность после того, как вместе с другим корреспондентом The Washington Post Карлом Бернстином раскрутил Уотергейтский скандал, вызвавший в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента. С тех пор он написал более двух десятков книг о работе американского правительства, в том числе о предшественниках Дональда Трампа на высшем государственном посту - Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем.