Эксперты ООН обвинили власти Белоруссии в жестокости

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Давление международного сообщества на власти Белоруссии в вопросах соблюдения прав и свобод должно быть усилено. Такое мнение высказали в опубликованном в четверг в Женеве заявлении эксперты ООН в области прав человека, обвинившие официальный Минск в жестокости по отношению в своим гражданам.

"Мы призываем международное сообщество усилить давление на правительство Беларуси, чтобы оно прекратило жестокие нападения на своих граждан, которые осуществляют свои основные права, - говорится в документе. - Мы призываем к полному уважению прав человека и к ответственности за насилие против протестующих".

Эксперты выразили возмущение "насилием полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам". Как считают авторы заявления, "правительство Беларуси невосприимчиво к любым призывам <...> прекратить репрессии против мирных демонстрантов". По их мнению, отключение интернета в Белоруссии во время акций протеста "явно преследует политическую цель: подавить право людей на доступ к информации и коммуникации".

Подписи под заявлением поставили спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги из правозащитного сегмента всемирной организации: Клеман Ньялетсосси Вуль (право на мирные собрания), Анаис Марин (права человека в Белоруссии), Мэри Лолор (положение правозащитников) и и Ирэне Кхан (свобода выражения мнения).