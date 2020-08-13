Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Начальник Управления внутренних дел (УВД) Гродненской области Вадим Синявский выразил сожаление в связи с действиями некоторых сотрудников милиции и попросил прощения за возможную жестокость с их стороны.

"Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы как и вы по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно", - сказал он в среду на встрече с сотрудниками завода "Химволокно", передает портал tut.by.

По данным издания, около двух сотен сотрудников "Химволокна" вышли требовать "справедливых выборов". Они также жаловались на то, что милиция применяла силу к ним или их родственникам на улицах города после выборов. Поговорить с рабочими приехали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

Завод "Химволокно" - филиал ОАО "Гродно Азот", является производителем полиамидных и полиэфирных нитей и волокон, а также полиамида-6 и композиционных материалов на его основе. Завод расположен в городе Гродно.