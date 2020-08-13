Экс-президента Эквадора поместили под домашний арест

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 августа. /ТАСС/. Бывший президент Эквадора Абдала Букарам Ортис помещен под домашний арест по подозрению в организации преступного сообщества. Об этом сообщила в четверг прокуратура южноамериканского государства.

Как уточняется, среди прочего бывшему политику и его сообщникам вменяется незаконное обогащение вследствие спекулятивных операций с тестами на коронавирус и защитными медицинскими масками во время действия в стране чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. По данным ведомства, преступления совершались в период с ноября 2019 по август 2020 года. Букарама также обвиняют в использовании поддельных документов и неуплате налогов.

В случае если его вина будет доказана, экс-главе государства может грозить тюремный срок от 7 до 10 лет, отмечает газета El Universo. В июне бывшему президенту Эквадора было также предъявлено обвинение в причастности к незаконному обороту оружия.