США объявили действующие на территории страны Институты Конфуция "иностранными миссиями"

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявляют действующие на территории страны Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, "иностранными миссиями КНР". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Сегодня Госдепартамент объявил центр в США Институтов Конфуция иностранной миссией КНР", - сообщается в документе. По утверждению Помпео, эта организация "продвигает кампании Пекина по глобальной пропаганде и враждебному влиянию" в учебных заведениях США.

Как отмечается в заявлении главы американской дипломатии, смысл присвоения Институтам Конфуция такого статуса заключается в том, чтобы "дать американским работникам сферы образования и администрациям школ возможность принимать информированные решения о том, разрешать ли этим поддерживаемым Коммунистической партией Китая программам работу, и если да, то в каком виде".

"Соединенные Штаты хотят обеспечить то, чтобы студенты в учебных заведениях США имели доступ к программам изучения китайского языка и культуры, в которых не будет манипуляций со стороны Коммунистической партии Китая и связанных с ней организаций", - заявил Помпео.