В Турции пообещали ответить в случае нападения на их судно Oruç Reis в Средиземном море

АНКАРА, 13 августа. /ТАСС/. Турция готова ответить в случае нападения на ее сейсмологическое судно Oruç Reis, которое проводит геологоразведочную работу в Средиземном море.Об этом заявил в четверг президент республики Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"Если вы атакуете наше судно Oruç Reis в Восточном Средиземноморье, то вы заплатите за это высокую цену", - отметил турецкий лидер.

Между тем Эрдоган также сообщил, что сегодня "они уже получили [от Турции] первый ответ". Президент при этом не пояснил, о каком ответе идет речь и кому он был сделан.

Отношения между Грецией и Турцией обострились из-за объявленных намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов". По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.