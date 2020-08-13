ОАЭ не откроют посольство в Иерусалиме без палестино-израильского соглашения

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не планируют открывать посольство в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто палестино-израильское соглашение. Об этом, как сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, заявил официальный Абу-Даби.

По словам госминистра иностранных дел Анвара Мухаммеда Гаргаша, "у ОАЭ нет намерения открывать какое-либо посольство в Иерусалиме".

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.