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ОАЭ не откроют посольство в Иерусалиме без палестино-израильского соглашения

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не планируют открывать посольство в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто палестино-израильское соглашение. Об этом, как сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, заявил официальный Абу-Даби.

По словам госминистра иностранных дел Анвара Мухаммеда Гаргаша, "у ОАЭ нет намерения открывать какое-либо посольство в Иерусалиме".

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

Теги
ОАЭИзраиль
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