В центре Минска проходит многотысячная акция на месте гибели участника протестов

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Площадь Пушкина в Минске, где на днях погиб один из участников протестов, вечером 13 августа стала основным центром массовых манифестаций. Здесь собрались несколько тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Люди мирно стоят вдоль проезжей части, изредка покидая тротуары, чтобы вручить букеты цветов водителям проезжающих мимо машин. Милиции, ОМОНа и других спецподразделений в этой части города не видно. Движение транспорта пока не ограничено.
Ранее на площади побывали около 20 представителей дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в Минске. Они возложили цветы к стихийно возникшему здесь мемориалу.