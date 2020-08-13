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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В центре Минска проходит многотысячная акция на месте гибели участника протестов

Движение транспорта пока не ограничено
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Площадь Пушкина в Минске, где на днях погиб один из участников протестов, вечером 13 августа стала основным центром массовых манифестаций. Здесь собрались несколько тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Люди мирно стоят вдоль проезжей части, изредка покидая тротуары, чтобы вручить букеты цветов водителям проезжающих мимо машин. Милиции, ОМОНа и других спецподразделений в этой части города не видно. Движение транспорта пока не ограничено.

Ранее на площади побывали около 20 представителей дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в Минске. Они возложили цветы к стихийно возникшему здесь мемориалу.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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