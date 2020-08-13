В Пентагоне заявили, что военные не будут вмешиваться в беспорядки после выборов в США

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американские военные не будут вмешиваться в политический процесс в США в случае начала массовых беспорядков в стране по итогам намеченных на ноябрь всеобщих выборов. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"У нас есть конституция, и эта конституция, соблюдать которую дали клятву все военные, не предполагает для американских военных роли арбитра в политических спорах", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности содействия властям со стороны военных при пресечении массовых беспорядков.

По его словам, разговоры о возможности вмешательства военных являются следствием "полного отсутствия понимания истории [американской] демократии и отношений между гражданскими властями и военными, установленных в рамках конституции". "Это гипотетический сценарий, и у меня нет комментария относительно гипотетического сценария", - добавил также Хоффман, говоря о самой возможности начала массовых беспорядков.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ранее американский лидер Дональд Трамп в связи с начавшимися в стране беспорядками после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда неоднократно заявлял о готовности при необходимости воспользоваться законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Шеф Пентагона Марк Эспер в свою очередь выступал против его применения.