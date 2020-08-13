Президент Египта прокомментировал соглашение ОАЭ и Израиля о полной нормализации отношений

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Соглашение между ОАЭ и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений, подписанное под эгидой США, будет способствовать установлению стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Я с вниманием следил за трехсторонним заявлением о соглашении по прекращению аннексии Израилем палестинских территорий, - приводит президентская канцелярия его слова в Twitter. - Эти шаги могут помочь установить мир на Ближнем Востоке, и поэтому я высоко ценю усилия тех, кто пришел к этому соглашению, направленному на достижение процветания и стабильности в регионе".

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Делегации Израиля и ОАЭ планируют в ближайшие недели провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в частности об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, а также в других сферах.