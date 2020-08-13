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США запретили большинство чартерных рейсов на Кубу

Описание
© AP Photo/Desmond Boylan

США запрещают практически все чартерные рейсы на Кубу - Помпео.

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Теги
СШАКубаПомпео, Майкл (Майк)
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