МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Журналисты государственных СМИ Белоруссии подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому с просьбой помочь освободить задержанных коллег и не препятствовать работе средств массовой информации. Об этом в четверг сообщило сетевое издание tut.by .

"То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, - это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений", - сказано в обращении.

Там же отмечено, что журналисты не являются участниками акций и согласно законодательству имеют право их всесторонне освещать. "Применение насилия со стороны правоохранителей в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, - недопустимо", - подчеркивают авторы обращения, призывая Министерство информации Белоруссии принять срочные меры и оказать содействие в том, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания коллег, остановили их преследование.

По информации издания, обращение подписали больше десятка сотрудников "БелТА", в их числе Сергей Пелюшкевич, который ранее возглавлял пресс-службу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также подписались корреспонденты изданий "Беларусь Сегодня", "Минская правда", "Витебские вести", "Учительской газеты", главный редактор детской "Полосатой газеты". Кроме того, свои подписи поставили журналисты телеканалов ОНТ и "ТВ-3", радио "Беларусь", журналисты сетевых изданий tut.by и Onliner.

Ранее Министерство информации сообщило, что 14 августа организует встречу с участием представителей журналистского сообщества и руководства МВД. Представитель Мининформа сообщил, что на встречу приглашены представители МВД, Белорусского союза журналистов, Белорусской ассоциации журналистов, государственных и негосударственных СМИ.