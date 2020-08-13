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Помпео: соглашение между Израилем и ОАЭ заложит базу для мира на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Соглашение между ОАЭ и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений, подписанное под эгидой США, заложит базу для установления стабильности и мира на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление госсекретаря США Майкла Помпео распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Этот мир является шагом в верном направлении и [подтверждает], что представление администрации [президента США Дональда] Трампа о мире закладывает прочную базу, на основании которой все страны Ближнего Востока могли бы объединиться и уладить исторические разногласия, наблюдающиеся здесь", - указал Помпео. "Я надеюсь, что палестинцы также воспримут это должным образом - как историческую возможность [для установления] мира и стабильности на ближнем Востоке", - заключил глава американского внешнеполитического ведомства.

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СШАОАЭИзраильТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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