Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.

Премьер отметил, что Израиль и ОАЭ договорились о "полноценной нормализации отношений и формальном мире". Нетаньяху добавил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа "будет осуществлено только в тесной координации с США".