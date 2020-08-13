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Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан "будет осуществлено только в тесной координации с США", указал премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.

Премьер отметил, что Израиль и ОАЭ договорились о "полноценной нормализации отношений и формальном мире". Нетаньяху добавил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа "будет осуществлено только в тесной координации с США".

Теги
СШАОАЭИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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