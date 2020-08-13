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Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби в Иерусалим

Реувен Ривлин назвал достижение соглашения между Израилем и ОАЭ "важной и стратегической вехой, открывающей новые возможности для региона"

ТАСС, 13 августа. Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал договоренность о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы еврейского государства.

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"Поздравляю президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху] и наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с этим впечатляющим достижением и приглашаю наследного принца посетить Иерусалим", - говорится в заявлении.

Ривлин также назвал достижение соглашения между Израилем и ОАЭ важной и стратегической вехой, открывающей новые возможности для региона.

Теги
СШАОАЭИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
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