Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби в Иерусалим

ТАСС, 13 августа. Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал договоренность о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы еврейского государства.

"Поздравляю президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху] и наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с этим впечатляющим достижением и приглашаю наследного принца посетить Иерусалим", - говорится в заявлении.

Ривлин также назвал достижение соглашения между Израилем и ОАЭ важной и стратегической вехой, открывающей новые возможности для региона.