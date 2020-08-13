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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Минздрав Белоруссии призвал соотечественников прекратить противостояние

В ведомстве указали на "волну насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье"

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии в четверг призвал всех жителей страны перестать "раскручивать спираль насилия и провоцировать друг друга". Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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"Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье. Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека - его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны - бесценны! Мы обращаемся ко всем соотечественникам - остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия", - говорится в сообщении.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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