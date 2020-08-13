Минздрав Белоруссии призвал соотечественников прекратить противостояние

"Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье. Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека - его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны - бесценны! Мы обращаемся ко всем соотечественникам - остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия", - говорится в сообщении.